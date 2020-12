Auf der A3 bei Würzburg hat ein Lkw Feuer gefangen. Der Lkw hatte Feuerwerkskörper geladen.

Update vom 12.12.2020, 17.20 Uhr: Lkw ausgebrannt - Ladung explodiert

Auf der A3 am Kreuz Würzburg-West hat am Samstag (12. Dezember 2020) gegen 15.30 Uhr ein Lkw begonnen zu brennen. Der Sattelzug hatte Feuerwerkskörper geladen. Wie NEWS5 gegen 17.20 Uhr berichtet, ist die Ladung explodiert und der Sattelzug ausgebrannt.

Laut ersten Informationen sollen mehrere Menschen verletzt worden sein. Wie lange die Sperrung noch andauert, ist derzeit nicht bekannt.

Erstmeldung vom 12.12.2020, 15.30 Uhr: Lkw brennt - Feuerwerkskörper geladen

Das Polizeipräsidium Unterfranken meldet am Samstag (12. Dezember 2020) gegen 15.30 Uhr, dass die A3 bei Würzburg am Kreuz Würzburg-West in beide Richtungen voll gesperrt ist. Auf dem Zubringer auf die A81 brennt ein Lkw.

Der Sattelzug hat Feuerwerkskörper geladen, heißt es. Es gibt einen starken Rückstau auf die A3.