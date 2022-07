Würzburg vor 57 Minuten

Brand

Brand in der Nacht: Nachbar hört Warnmelder von seinem Balkon aus - Feuerwehr rettet schlafenden Bewohner

Ein Anwohner in einem Würzburger Stadtteil wurde in der Nacht auf Sonntag von einem Rauchwarnmelder alarmiert. Er verständigte sofort die Feuerwehr - und sorgte damit für die Rettung einer Person, die sich in dem brennenden Mehrfamilienhaus befand.