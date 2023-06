Würzburg: Noah Schreier aus Unterampfrach vermisst

Vermisstensuche in Franken: Seit Sonntagabend (11. Juni 2023) gilt ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Ansbach als verschwunden, der sich allerdings zuletzt in Würzburg aufhielt. Da sich der Jugendliche in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte, bittet die Polizei nun dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Bei dem Vermissten handelt es sich um den 18-jährigen Noah Schreier aus Unterampfrach, einem Ortsteil von Schnelldorf im Landkreis Ansbach. Zuletzt war er in Würzburg bis zum vergangenen Freitag in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung in Behandlung.

Noah Schreier aus Unterampfrach vermisst: Wer hat den 18-Jährigen gesehen?

Seit dem Tag seiner Entlassung verliert sich jedoch seine Spur, wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet. Lediglich über einen Messenger-Dienst habe er sich kurz bei seinen Eltern und seiner Ex-Freundin gemeldet. Es gebe keine Anhaltspunkte, wo sich der junge Mann aktuell aufhalten könnte. Die bisherigen Hinweise lassen laut Polizei allerdings darauf schließen, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.

Folgende Personenbeschreibung liegt von dem 18-Jährigen vor:

Er ist 1,60 Meter groß und auffällig schlank;

er habe laut Polizei ein asiatisches Erscheinungsbild;

er hat schwarze gelockte Haare;

er trägt eine Brille;

er könnte aktuell mit einem schwarzen oder weißen Hoodie, einer hellen Jeans oder Jogginghose sowie weißen Turnschuhen bekleidet sein.

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort hat, soll sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt melden.

