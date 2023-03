Würzburg: Frau stirbt bei Brand

Frau stirbt bei Brand in Würzburg: Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagabend (28. März 2023) in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war vor Ort im Einsatz. Für eine Bewohnerin kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun die Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.

Gegen 19.30 Uhr gingen gleich mehrere Mitteilungen über den Brand in dem Wohnhaus im Haugerring ein. Sowohl bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst und auch in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken meldeten sich Anwohner und Passanten, die das Feuer bemerkt hatten. Daraufhin rückte ein Großaufgebot der Würzburger Feuerwehr und mehrere Streifen der Würzburger Polizei aus.

Wohnungsbrand in Würzburg: Feuerwehr findet leblose Bewohnerin

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im 1. Obergeschoss und drohten, auf die darüberliegende Etage überzugreifen, wie die Integrierte Leitstelle der Stadt Würzburg meldet. Es handle sich bei dem Gebäude um eine Sozialeinrichtung. Während die Feuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle bringen konnte, waren die Streifen der Polizei unter anderem für umfangreiche Absperrungen zuständig, da die Straße zu dieser Uhrzeit stark frequentierten war. Während der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte in der Wohnung eine weibliche Person leblos auf. "Für die Frau kam jedoch tragischerweise jede Hilfe zu spät", berichtete das Polizeipräsidium Unterfranken.

Eine weitere Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung aus dem Haus gerettet. Drei weitere Personen wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Da das Gebäude nicht mehr bewohnbar war, musste für 28 Bewohner eine alternative Unterkunft organisiert werden.

Die weiteren Ermittlungen wurden noch am Abend von den Brandfahndern der Kriminalpolizei Würzburg übernommen und werden auch am Mittwoch fortgesetzt. Neben der Schadenshöhe versuchen diese insbesondere die genaue Brandursache und die Identität der Verstorbenen zu klären.