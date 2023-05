Bei einem Besuch einer Disko zog sich ein Mann in Würzburg am Samstagabend (13. Mai 2023) schwere Brandverletzungen zu.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, war der Mann aus dem Landkreis Main-Spessart gegen 1 Uhr in einer Diskothek in der Augustinerstraße in Würzburg unterwegs, als alkoholische Getränke im Bar- und Tresenbereich entzündet wurden. Die Flammen griffen auf den Mann über, wobei dieser Verbrennungen am Oberkörper und im Gesichtsbereich erlitt.

Opfer erleidet schwere Verbrennungen am Oberkörper und im Gesicht

Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise.

Personen, die Angaben zu dem Geschehen in der Diskothek machen können oder Bilder oder Videos von dem Abend gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931 457-1732 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

"Wir sind entsetzt, dass sowas passiert", sagt Christian Weiß, Pressesprecher der Stadt Würzburg, gegenüber dem BR. Für Versammlungsstätten wie Diskos gebe es eine Verordnung, die offenes Feuer untersagt. Weder der Feuerwehr noch der Stadt Würzburg sei bekannt gewesen, dass Mitarbeiter der Diskothek in der Augustinerstraße brennende Flüssigkeiten verwenden. Eine Ausnahmegenehmigung sei nie erteilt worden.

