Seit Dienstagnachmittag, dem 18. Jul 2023, fahndet die Polizei Würzburg mit Hochdruck nach einem vermissten 68-Jährigen. Da der Mann aufgrund einer Erkrankung auf Hilfe angewiesen ist und sich in einer Notlage befinden könnte, bitten die Beamten nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.



Bei dem Vermissten handelt es sich um den 68-jährigen Waldemar Messinger, der sich vor seinem Verschwinden an seinem Wohnort im Stadtteil Heuchelhof hat. Dies gab das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung bekannt.

Mann (68) aus Würzburg-Heuchelhof verschwunden: Polizei bittet um Hinweise

Der 68-Jährige muss sein gewohntes Umfeld spätestens gegen 12.30 Uhr verlassen haben und gilt seither als vermisst. Der Mann könnte aufgrund einer Erkrankung orientierungslos sein und sich in einer hilflosen Lage befinden. Es gibt aktuell keine Anhaltspunkte wo sich der Gesuchte aufhalten könnte.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 170 cm groß bei normaler Statur

Trägt eine kurze, graue Hose, ein kariertes Hemd mit kurzen Ärmel in den Farben Grau, Schwarz und Weiß

Hat auf dem Kopf möglicherweise eine grüne Kappe und könnte eine goldumrandete Sonnenbrille tragen

Der Vermisste hat zudem eine auffällige Narbe auf der Brust

Wer den Mann nach seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 oder dem Polizeinotruf 110 zu melden.