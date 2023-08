Feuerwehreinsatz in Würzburg: Bei Bauarbeiten in der Altstadt ist es am Donnerstagvormittag (17. August 2023) zu einer Verpuffung gekommen. Dabei gab es auch Verletzte.

Der Vorfall ereignete sich während eines Arbeitsunfalls im Keller eines Wohngebäudes in der Johannitergasse, berichtet Alfred Schubert, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Würzburg, im Gespräch mit News5. Als die alarmierte Feuerwehr vor Ort eintraf, war der Eingangsbereich des Gebäudes bereits verraucht.

Feuerwehr wegen Verpuffung in Würzburg ausgerückt

Unter Atemschutz erkundeten Einsatzkräfte dann das Haus. Dabei wurde festgestellt, dass bei den Arbeiten eine Versorgungsleitung getroffen worden war. Die weiteren Ermittlungen zum Hintergrund des Unfalls lägen nun aber bei der Polizei.

Das Gebäude musste geräumt und entlüftet werden. Zwei Personen wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.