Seit Sonntagabend (13. August 2023) wird eine 15-Jährige vermisst, die in einer Jugendeinrichtung in München wohnt und sich zuletzt bei Verwandten in Thüngersheim aufgehalten hat. Es bestehen Anhaltspunkte darauf, dass die Jugendliche mit dem Zug unterwegs ist. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei Unterfranken berichtete davon.

Die 15-jährige Lea Dürr wurde zuletzt am Sonntagabend gegen 18 Uhr gesehen und kehrte nicht in ihre Wohngruppe nach München zurück. Da sich die Jugendliche möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte, bittet die Polizeiinspektion Würzburg-Land um Hinweise.

So sieht die vermisste Lea aus:

Circa 168 cm groß

Schlanke Statur

Dunkelblonde, sehr lange Haare

Trägt weiß-rosa Schuhe der Marke Nike

Trägt möglicherweise schwarze Cargohose, schwarze Jacke, schwarze Umhängetasche und eine schwarze Baseball-Cap

Die Würzburger Polizei nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort unter 0931/457-1630 entgegen.