Wegen eines Gas-Austritts im Bordbistro hat ein ICE am Sonntag (13. August 2023) seine Fahrt am Würzburger Hauptbahnhof unterbrochen. Aufgrund des Vorfalls in dem Zug, der von Dortmund nach München unterwegs war, mussten zwei Bahn-Mitarbeiter ärztlich behandelt werden, wie eine Sprecherin der Bahn am frühen Sonntagabend auf Nachfrage mitteilte. Weitere Details zum Gesundheitszustand waren zunächst nicht bekannt.

Nach dpa-Informationen war im Bordbistro eine kleine Menge CO2 ausgetreten. Die Sprecherin sagte, es habe sich um einen harmlosen Vorfall gehandelt.

Gas-Alarm in ICE: Großeinsatz am Würzburger Hauptbahnhof

Dennoch führte der Gas-Austritt zu einem Großeinsatz am Hauptbahnhof. Wie das BRK Würzburg in den sozialen Medien berichtete, wurde ein Großalarm für Rettungsdienst und Feuerwehr ausgelöst.

Das Gas sei aus einem undichten Behälter im Bordbistro ausgetreten. Die Feuerwehr habe daraufhin Messungen im Zug durchgeführt, aber keine Gefahr für die Mitreisenden festgestellt. Die beiden Bahn-Mitarbeiter wurde in eine Klinik gebracht. Nach Angaben der Bahn konnte der ICE seine Fahrt nach kurzer Unterbrechung wieder fortsetzen.

