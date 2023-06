Ein verletzter Mann hält die Polizeiinspektion Würzburg-Land auf Trab.

Wie das Präsidium Unterfranken mitteilte, meldete ein Passant am frühen Dienstagmorgen (27. Juni 2023) gegen 5.45 Uhr ein Verletzter auf dem Gehweg am Mainufer auf der Höhe Erlabrunn. Als eine Polizeistreife und der Rettungsdienst auf den Mann trafen, war dieser, möglicherweise durch einen Sturz, schwer verletzt und wurde deshalb in ein Krankenhaus eingeliefert.

Polizei kann Identität nicht klären und bittet um Hinweise

Allerdings konnte die Identität des Verletzten bisher nicht geklärt werden. Alle polizeilichen Maßnahmen zur Klärung und auch ein Abgleich mit aktuellen Vermisstenfällen verlief ergebnislos. Deshalb hofft die Polizei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Identität des Mannes.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

circa 75 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

etwa 90 kg schwer

lockiges, grau/weiß meliertes Haar mit Geheimratsecken

die Haarlänge beträgt circa 5 Zentimeter

runde Gesichtsform

medizinischer Port auf rechter Körperseite

Brandnarbe am linken Unterarm, könnte von einer Tattooentfernung stammen

trägt beige Schuhe der Marke Geox, Größe 45

trägt Shorts, mit zwei Seitlichen Taschen in der Farbe dunkelbraun

trägt ein kurzärmliches, gelb-grünes Hemd mit Knöpfen

führte eine Taschenlampe mit sich

Der Mann befindet sich derzeit in einem Krankenhaus in ärztlicher Behandlung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931 457-1630 entgegen.

