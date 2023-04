Albertshausen: Angelina (7) wird geliebtes Haustier gestohlen - Mädchen "fix und fertig"

Im unterfränkischen Albertshausen (Landkreis Würzburg) ist es zu einem unbegreiflichen Vorfall gekommen. Unbekannte haben das Haustier eines Kindes gestohlen. "Das macht mich einfach traurig, wie man so was machen kann", betont Stefanie Schneider. Wie die Mutter der siebenjährigen Angelina am Mittwochnachmittag (26. April 2023) im Gespräch mit inFranken.de schildert, wurde der Hase ihrer Tochter von Unbekannten aus dem Schrebergarten der Familie gestohlen. "Sternchen war jetzt ein Jahr bei uns". Der Diebstahl des Tiers muss sich laut Schneiders Angaben im Zeitraum zwischen Samstag (22. April 2023) und Mittwoch (26. April 2023) zugetragen haben.

"Am Samstag waren wir noch im Schrebergarten", berichtet die Kirchheimerin. An diesem Tag sei das Tier zum letzten Mal gesehen worden. "Meine Tochter ist fix und fertig", schildert Schneider den gegenwärtigen Gemütszustand ihrer Angelina. Besonders dreist: Inzwischen wurde offenbar auch der zweite Hase der Familie, der erst vor wenigen Tagen im Schrebergarten ein neues Zuhause gefunden hatte, entwendet.

"Angelina hat im Auto gesessen und geweint" - weiteres Tier ebenfalls verschwunden

"Unser Louis ist seit wenigen Stunden auch weg. Er ist erst ungefähr sechs Wochen alt und total zutraulich." Bei einem erneuten Besuch in der Gartenanlage habe auch vom zweiten Häschen jede Spur gefehlt. Zugleich sei auf dem Grundstück jedoch eine Art Schlinge gefunden worden. Ob die Tiere damit tatsächlich eingefangen worden sind, ist gleichwohl unklar.

Der Siebenjährigen setzt der Verlust laut Schilderung der Mutter derweil schwer zu. "Angelina hat heute im Auto gesessen und geweint. Jetzt liegt sie im Bett und ist völlig geknickt." Das Verschwinden der beiden Hasen sei bereits der Polizei gemeldet worden, erklärt Schneider. Die Familie hofft zugleich mithilfe der Bevölkerung wieder an ihre Haustiere zu gelangen. "Ich setze eine Belohnung von 100 Euro für denjenigen aus, der uns Sternchen und Louis zurückbringt", sagt Schneider.

Wer Hinweise zu den beiden Hasen-Diebstählen in der Kleingartenanlage in Albertshausen geben könne, solle sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land (Telefon 0931/4570) melden. Etwaige Zeugen, die mit Stefanie Schneider direkt sprechen wollen, können sich per E-Mail (unterfranken@infranken.de) an inFranken.de wenden - unsere Redaktion stellt dann den Kontakt zur Familie her.

In Bad Kissingen haben sich Tierschützer nach einer Häufung entsprechender Fälle indessen mit einem eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit gewandt.