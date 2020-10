Im Folgenden finden Sie alle Polizeimeldungen der Polizeiinspektion Würzburg für Stadt und Kreis Würzburg vom 10.10.2020. Wir haben die Polizeiberichte im Wortlaut übernommen und nicht nachbearbeitet.

Kriminalitätsgeschehen

Unbekannter beschädigt PKW - Vier Reifen platt

WÜRZBURG/HEIDINGSFELD. Ein Unbekannter hat im Zeitraum vom vergangenen Sonntag 12.00 Uhr bis Freitagmorgen 09.45 Uhr einen PKW in der Bürgermeister-Otto-Straße beschädigt. Die 44-jährige Besitzerin musste am Freitagvormittag feststellen, dass der Täter alle vier Reifen an dem gelben Audi platt gestochen hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf gut 600 Euro. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bürgermeister-Otto-Straße aufgefallen sind oder wer sonst Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 0931/457-2210 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.

Unbekannter Schmierfink unterwegs - Baustelle durch Graffiti beschädigt

WÜRZBURG/ZELLERAU. In der Nacht zum Freitag hat ein Unbekannter mehrere Graffitis auf einer Baustelle in der Frankfurter Straße angebracht. Der Unbekannte trat zunächst eine Tür ein und verschaffte sich so Zutritt zum Untergeschoss. Dort verschmierte er mehrere Wände mit diversen Graffitis und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die ersten Bauarbeiter stellen am Freitagmorgen den Schaden fest und verständigten umgehend die Polizei. Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2210 entgegen.

Fahrraddiebstahl

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Am Donnerstagabend ist in der Otto-Richter-Straße ein Fahrrad entwendet worden. Die 23-jährige Besitzerin hatte das schwarze Damenrad der Marke Hercules um 17.30 Uhr dort auf Höhe der Hausnummer 25 verschlossen abgestellt. Als sie nur wenige Minuten später zu ihrem Rad zurückkam, hatte ein unbekannter Dieb das Fahrrad im Wert von einigen Hundert Euro bereits entwendet. Wer Hinweise auf den Dieb oder zum Verbleib des Fahrrads geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2210 zu melden.

Verkehrsgeschehen:

47-Jähriger verursacht betrunken Unfall - Führerschein sichergestellt

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Ein betrunkener PKW-Fahrer hat am Freitagabend auf der Bundesstraße 8 einen Unfall verursacht. Sein Führerschein wurde daraufhin sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Kurz vor 23.00 Uhr war eine 79-Jährige mit ihrer A-Klasse auf der B8 in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf der Fahrspur rechts neben ihr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Mercedes in gleicher Richtung. Als der Mann kurz vor dem Europastern von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte übersah er offenbar die links neben ihm fahrende Dame und touchierte dabei leicht die A-Klasse. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeistreife bei dem Mann starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest bestätigte kurz darauf den Verdacht der Beamten, der Mann war zuvor mit 1,64 Promille am Steuer unterwegs.

Er musste die Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten, wo bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde. Weiterhin wurde sein Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand jedoch geringer Sachschaden durch Lackkratzer in Höhe von mehreren Hundert Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der 47-Jährige wieder auf freien Fuß, gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Unfallfluchten

WÜRZBURG/ZELLERAU. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Freitagmittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mainaustraße einen PKW beschädigt. Der 36-Jährige hatte seinen weißen Mercedes dort gegen 12.30 Uhr geparkt. Als er nach einer halben Stunde vom Einkaufen zurückkehrte, musste er am Heck einen frischen Schaden in Höhe von gut 800 Euro feststellen.

WÜRZBURG/ZELLERAU. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich bereits im Laufe des Donnerstags in der Zeller Straße. Dort hatte eine 61-Jährige ihren roten Golf etwa auf Höhe der Hausnummer 43 geparkt. Als sie am Donnerstagabend zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen Schaden an der Stoßstange in Höhe von gut 1000 Euro fest. Offenbar hatte zuvor ein Unbekannter beim Ausparken den VW beschädigt.

WÜRZBURG/LENGFELD. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat in der Heisenbergstraße einen geparkten Mercedes beschädigt. Die 61-Jährige Besitzerin hatte ihr Fahrzeug dort am Donnerstagnachmittag abgestellt. Am Freitagmorgen bemerkte sie an der vorderen Stoßstange einen Schaden in Höhe von gut 2000 Euro. Der Unfallverursacher hatte sich zwischenzeitlich unerlaubt entfernt ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen der Unfälle werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2210 zu melden.