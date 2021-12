Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagmorgen (20. Dezember 2021) einen Kiosk in Würzburg überfallen. Dabei war er bewaffnet. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter.

Gegen 8.15 Uhr betrat ein maskierter Mann das Zigarettengeschäft an der Ecke Theaterstraße und Eichhornstraße. Er bedrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe und griff in die Geldschublade der Kasse. Der Kiosk-Mitarbeiter erkannte die Waffe anfänglich jedoch nicht und drängte den Mann aus dem Geschäft. Daraufhin flüchtete der Unbekannte in Richtung Kaiserstraße.

Nach Überfall auf Würzburger Kiosk: Polizei fahndet nach Täter

Das Polizeipräsidium Unterfranken hat eine Beschreibung des Täters veröffentlicht:

Der Mann ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß;

er spricht Deutsch;

er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Kappe mit bunten Streifen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt leitete eine Fahndung nach dem Mann ein, diese verlief bisher jedoch erfolglos. Für die Aufklärung der Tat sucht die Polizei nach Zeugen, die zur Tatzeit eine Person, auf die die Beschreibung passt oder sich anderweitig auffällig im Bereich des Zigarettengeschäftes aufgehalten hat, gesehen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.