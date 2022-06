Würzburg vor 59 Minuten

Fahrplanänderungen

Wegen Bauarbeiten: ICE-Strecke in Franken ab Samstag gesperrt - das müssen Bahnreisende beachten

Am Samstag beginnen die Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Würzburg und Fulda. Bahnreisende müssen sich deshalb auf mehr Fahrzeit und Fahrplanänderungen einstellen. Die Bauarbeiten an der wichtigen ICE-Verbindung dauern wohl bis Dezember an.