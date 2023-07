Würzburger Musikfestival "Hafensommer 2023" beginnt am 21. Juli

Schon aufgrund seiner Dauer nimmt das Würzburger Hafensommer-Festival eine Ausnahmestellung unter den vielen diesjährigen fränkischen Festivals ein: Mit 17 Veranstaltungstagen dauert die Mischung aus Open-Air und Konzertreihe so lange wie kein anderes musikalisches Event in der Region. Das XXL-Festival in der Weinstadt startet am 21. Juli 2023 und läuft bis zum 6. August 2023. Viele national und international bekannte Künstler werden in diesem Zeitraum im Alten Hafen auftreten.

"Würzburger Hafensommer 2023": Musik- und Kulturfestival startet

Der "Hafensommer" ist dank seines facettenreichen Programms und seiner Kulisse seit Jahren wichtiger Bestandteil der Würzburger Kulturlandschaft. Mit seiner Mischung aus Pop, Weltmusik, Jazz, Comedy und Kunst verwandelt sich der Alte Hafen von Würzburg in eine unverwechselbare Konzertkulisse.

Eröffnet wird das Festival rund um den Kulturspeicher am Alten Hafen traditionell mit der beliebten Sparda-Bank Classic Night: Bereits am ersten Abend sorgt beste Orchestermusik für Gänsehaut-Feeling. Von der großen Freitreppe aus bietet sich ein Blick auf die einzigartige Kulisse aus schwimmender Bühne im Hafenbecken und den Weinbergen im Hintergrund.

Zu den Highlights in diesem Jahr gehören renommierte Künstler*innen wie Pop-Ikone Suzanne Vega und die Sportfreunde Stiller. Seit 2007 findet das Musikfestival im Alten Hafen in Würzburg statt. Während der Corona-Zeit wurde ein Kulturpicknick als Alternative angeboten, bevor das XXL-Festival 2022 wieder an seinen gewohnten Schauplatz zurückkehrte. Laut Veranstalterangaben besuchten im vergangenen Jahr rund 10.000 Besucher den Hafensommer. Auf dem Programm des Festivals in der fränkischen Weinstadt standen bereits Stars wie Helge Schneider oder Sophie Hunger.

Die Künstler beim Hafensommer-Festival - Das ist an den 17 Tagen geboten

Wie bereits vor einigen Wochen bekannt wurde, musste das für Samstag, 5. August, geplante Konzert mit Faber, Sophie Hunger und Dino Brandão aufgrund einer Erkrankung abgesagt werden. Laut der veranstaltenden Stadt Würzburg können bereits gekaufte Tickets bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle innerhalb der gesetzlichen Frist zurückgegeben werden. Allerdings hat das Programmteam des Hafensommers großartigen Ersatz für Konzerttag gefunden: Jasmin Tabatabai und das David Klein Quartett springen ein. Hier sind die Künstler der 17 Veranstaltungstage in der Übersicht.

Wurststreit: Speisen-Angebot löste Debatte im Vorfeld aus

Die Verköstigung der Festivalbesucher hat in diesem Jahr jede Menge Staub aufgewirbelt. Im April hatte die Stadt Würzburg angekündigt, beim Hafensommer 2023 nur vegetarische Speisen anbieten zu wollen. Damit wolle man auf dem Festival "ein positives Zeichen zur Klimaneutralität setzen" zu wollen, wie die Verantwortliche der Öffentlichkeitsarbeit des Fachbereichs Kultur, Sophia Kippes, damals im Gespräch mit inFranken.de erklärt hatte.

Womit die Stadt wohl kaum gerechnet hatte: Damit löste sie "Würzburger Wurststreit" aus. Zahlreiche Politiker*innen meldeten sich wenige Tage nach der Fleischlos-Ankündigung zu Wort, das Speisenangebot wurde als "zwanghaft erzieherisch" kritisiert. CSU-Stadtratsfraktion, Freie Wählergemeinschaft Würzburg, FDP/Bürgerforum-Fraktion und Oberbürgermeister Christian Schuchardt stellten einen Antrag, wonach "Essensangebote beim Hafensommer ohne edukative Sortimentsbeschränkungen angeboten werden" sollte. Sollte diesem Antrag nicht stattgegeben werden, kündigten CSU und Freie Wähler das Aufstellen einer Fleischbude vor dem Hafensommer-Gelände an.

Der "interfraktionelle Antrag" hatte Erfolg. Im Mai verlauteten die Organisatoren, dass man "dem dringenden Wunsch (...) mit Freude nachkommen wird" und auch Nicht-Vegetarier am Alten Hafen kulinarisch auf ihre Kosten kommen sollen. Neben vegetarischen Angeboten werde auch eine regionale Biobratwurst angeboten, lautete das vermeintliche Schlusswort der 2023er-Fleischdebatte. Das bislang letzte Kapitel in der Wurststreit-Geschichte hat jedoch die Tierschutzorganisation Peta zu Beginn dieser Woche aufgeschlagen: Sie forderte die Stadt Würzburg auf, für einen wirklich tier- und klimafreundlichen Hafensommer noch einen Schritt weitergehen sollte - indem sie ausschließlich veganes Catering anbietet. Wie die Organisation am Montag (17. Juli 2023) erklärte, habe sie folgendes Angebot unterbreitet, das aber seitens der Veransalter abgelehnt wurden: "Feiert die Stadt ein rein veganes Fest, spendiert Peta 500 vegane Würstchen oder Sushi und unterstützt mit veganen Rezeptvorschlägen."

Aktionstage "Familiensonntag" und "Junger Hafen"

Das Festival habe schon mehrere international bekannte Künstler nach Würzburg gelockt, wie die Verantwortliche der Öffentlichkeitsarbeit des Fachbereichs Kultur, Sophia Kippes, erklärt: "Mit Weltmusik über Jazz, Soul, Rock und Pop oder Reggae bieten wir ein ganz breites Spektrum an musikalischen Angeboten für jeden Geschmack und jedes Alter an", berichtet Kippes. "Wir zeichnen uns durch unsere Vielfalt aus". Neben Musik würden auch Kabarettstücke angeboten, Künstler*innen wie Suzanne Vega, Faber oder Alli Neumann mit Support von Lena und Linus sind in diesem Jahr vertreten.

Auch Inklusion spiele eine Rolle. Kippes zufolge sei das Festival barrierefrei und Gebärdendolmetscher würden eingesetzt. "Das ist für uns ganz wichtig". Für die Konzerte sei das Areal schon eine Stunde vorher geöffnet, "um laue Sommerabende genießen zu können". Das gesamte Programm findet sich online auf der Website der Veranstalter. Die Veranstalter werben dafür auch mit verschiedenen Aktionstagen. "Am 30. Juli 2023 bieten wir den Familiensonntag an, bei dem auch Kinder schon ab Kindergarten- und Grundschulalter willkommen sind". Durch den Erwerb eines Tickets können Familien das anliegende Heizkraftwerk zum Tag der offenen Tür oder das Museum im Kulturspeicher kostenlos besuchen.

Eine weitere Attraktion ist der "Junge Hafen", bei dem vor allem Musik für junge Besucher gespielt wird. "Klar ist zu diesem Event jeder willkommen, von der Musik her ist es vor allem etwas für junge Menschen", erklärt Kippes. Letztes Jahr sei nur nach weniger Zeit kein Platz mehr gewesen. Musikalisch unterstützt wird der "Junge Hafen" unter anderem von den Künstlern "Ebow" und "Fuffifufzich". Der Eintritt für diese Veranstaltung ist frei. Tickets und Eintrittspreise findest du hier*.

Hafensommer 2023 - Die Festival-Infos auf einen Blick

Zeitraum : 21. Juli 2022 bis 6. August 2023

: 21. Juli 2022 bis 6. August 2023 Veranstalter : Stadt Würzburg, Kultur- und Tourismusreferat, Fachbereich Kultur

: Stadt Würzburg, Kultur- und Tourismusreferat, Fachbereich Kultur Adresse : Freitreppe Alter Hafen, Oskar-Laredo-Platz 1, 97080 Würzburg

: Freitreppe Alter Hafen, Oskar-Laredo-Platz 1, 97080 Würzburg Lage : Am Kulturspeicher, nahe Cinemaxx-Kino und Congress-Centrum

: Am Kulturspeicher, nahe Cinemaxx-Kino und Congress-Centrum 10 Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof

vom Hauptbahnhof Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Haltestellen „Kulturspeicher“ oder „Rotkreuzstraße“): von der Innenstadt mit den Straßenbahnlinien 2 und 4, von der Residenz mit der Buslinie 9 vom Hauptbahnhof mit den Buslinien 11, 13, 18, 27, 91, 97, 521, 522

(Haltestellen „Kulturspeicher“ oder „Rotkreuzstraße“): Parkmöglichkeiten : Parkhaus Cinemaxx/Alter Hafen (kostenpflichtig) Auf der Talavera am gegenüberliegenden Main-Ufer (kostenlos, fünf Minuten Fußweg zum Festival)

: Abstellmöglichkeiten für Fahrräder : vor dem Kulturspeicher

: vor dem Kulturspeicher Internet

