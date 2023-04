Wandern rund um Würzburg - diese 10 Routen sind ein Muss

Reizvolle Wanderungen rund um die Highlights der Stadt Würzburg

Wein-Wanderungen, Gartenkuns t und Sightseeing - diese 10 Touren können wir dir empfehlen

t und - diese können wir dir empfehlen Zusatz-Informationen zur Länge und Beschaffenheiten der Touren

Franken bietet Wanderfreunden unzählige Destinationen, die beste Bedingungen fürs Wandern bereithalten. In der Region Unterfranken lädt die historische Stadt Würzburg zu erlebnisreichen Ausflügen ein. Beim Wandern in Würzburg stoßen Urlauber*innen auf echte Kultur-Highlights, wie die Würzburger Residenz beispielsweise, die zusammen mit dem Hofgarten und dem Residenzplatz zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. Entlang malerischer Weinhänge kannst du die Stadt von oben betrachten und zudem einen abwechslungsreichen Tagesausflug erleben. Wir haben 10 der schönsten Wander-Touren zusammengestellt.

#1: Rund um die Festung Marienberg

Diese neun Kilometer lange Wanderung verbindet abwechslungsreiche Gartenarchitektur, beste Aussichten von den berühmten Weinbergen, mittelalterliche Festungsmauern, Balthasar Neumanns barocke Wallfahrtskirche Käppele und typisch fränkische Biergärten, sodass du viele Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen Würzburgs erleben kannst.

Du startest die Tour unterhalb der Alten Mainbrücke beim Biergarten „Goldene Gans“ und läufst mainabwärts zur Pyramide am Eingang des ehemaligen Landesgartenschaugeländes von 1990. Vorbei am Heilpflanzengarten und dem Japanischen Garten wanderst du zur Festung Marienberg hinauf. Der roten Beschilderung „Alte Mainbrücke über Weinwanderweg“ folgend, geht es am Unteren Höchberger Tor links zum Maschikuli-Turm und durch die Weinlage Schlossberg zur Basilika St. Burkard. Ab hier folgst du der Beschilderung zur Romantischen Straße und erreichst die Wallfahrtskirche Käppele, ein weiteres Wahrzeichen Würzburgs.

Weglänge: 9 Kilometer

9 Kilometer Tiefster/höchster Punkt: 168 / 292 Meter

168 / 292 Meter Belag: Asphalt, Kopfsteinpflaster

#2: Wandern rund um die Käppele

Auf diesem Rundweg wirst du mit verschiedenen Wahrzeichen und tollen Ausblicken über Würzburg belohnt. Von der Alten Mainbrücke folgst du der Wegmarkierung in Richtung der Festung Marienberg über den Weinwanderweg bis zur Basilika St. Burkard. Bergauf führt der Weg zu Balthasar Neumanns Wallfahrtskirche Käppele und zum Aussichtsturm der Frankenwarte. Hier kannst du herrliche Ausblicke auf die Stadt genießen.

Nach einem Kilometer über den Bergrücken geht es links bergab durch den Guggelesgraben ins Steinbachtal. Ab hier wanderst du nach links und überquerst nach 200 Metern rechts den Steg. Im Wald biegst du links ab und folgst dem Wanderzeichen rotes Kreuz bis zur Mergentheimer Straße, welche du am Biergarten Zollhaus kreuzt. Geradeaus überquerst du mit dem Sebastian-Kneipp-Steg den Main. Danach wanderst du links durch die Grünanlagen der Mainauen. Vorbei an den Schiffsanlegestellen für Kreuzfahrtschiffe sind es dann noch 500 Meter bis zum Startpunkt, der Alten Mainbrücke.

Weglänge : 10 Kilometer

: 10 Kilometer Tiefster/höchster Punkt: 168 / 359 Meter

168 / 359 Meter Belag: Asphalt, befestigte Waldweg

#3: Auf dem Stein-Wein-Pfad durch Würzburg wandern

Mit dem Qualitätssiegel „Wege zum Wein” werden nur Routen zertifiziert, die auch wirklich den Weinberg zu Fuß erlebbar machen. Der Würzburger Stein-Wein-Pfad ist insgesamt lediglich vier Kilometer lang und somit das perfekte Terrain, um einen ausgedehnten Spaziergang zu unternehmen. Nördlich der historischen Altstadt von Würzburg präsentiert sich der Steinberg mit seinen romantischen Weinhängen als reizvoller Panorama-Rundweg. Beim Wandern auf dieser Route kommen Fußgänger*innen am Weingut am Stein vorbei und passieren außerdem das wunderschöne Schlosshotel Steinburg sowie den Bismarckturm im Bismarckwäldchen.

In der weltberühmten Weinlage „Stein“ erläufst du ein Stück der Geschichte des Frankenweins und Würzburgs. Der Blick auf die Stadt ist dabei einmalig. Beim Spaziergang durch diesen einzigartigen Weinberg vermitteln dir 20 kurzweilige Informationstafeln Wissenswertes über das Weinkulturerbe: vom Wein, vom Main, von der Stadt und ihren Menschen, von Burgen, Kirchen und von Fürstbischöfen. Wie im Weinberg üblich hat der Weg steilere Abschnitte und Treppen.

Weglänge: 4 Kilometer

4 Kilometer Tiefster/höchster Punkt: 216 / 308 Meter

216 / 308 Meter Belag: Asphalt, befestigte Weinbergswege

Asphalt, befestigte Weinbergswege Wegmarkierung: Grüne Stein-Wein-Pfad Symbole

#4: Wander-Tour zum Schloss und Rokokogarten in Veitshöchheim

Das Highlight und Ziel dieser Wanderung ist einer der schönsten Rokokogärten Europas. Neben dem ruhig dahin fließenden Main wanderst du auf ebener Strecke durch die parkähnlichen Mainauen. Dabei startet auch diese Tour in Würzburg am Biergarten unterhalb der Alten Mainbrücke. Linksmainisch verläuft der Wanderweg auf flacher Strecke parallel zum Main. Auf der weiteren Wanderung kommst du nach Margetshöchheim und zum sehenswerten Kloster Oberzell.

Weiter geht es nach Veitshöchheim. Schließlich durchquerst du die Obere Maingasse und erreichst die ehemalige Sommerresidenz der Würzburger Fürstbischöfe mit Schloss und dem weitläufigen Rokokogarten. Hier erwarten dich unter anderem liebevoll beschnittene Hecken mit faszinierenden Blickachsen, Skulpturen von Auvera, Tietz und Wagner, ein Heckentheater, das Teehaus und ein Nutzpflanzengarten mit See. Auch gastronomische Einkehrmöglichkeiten sind dort vorhanden.

Weglänge: 10 Kilometer

10 Kilometer Tiefster/höchster Punkt: 171 / 176 Meter

171 / 176 Meter Belag: Asphalt, befestigte Gartenwege

#5: Wander-Tour zu den romantischen Weinorten

Zu den romantischen Weinorten im Fränkischen Weinland gelangst du bei einem Spaziergang auf einem Teilstück der Via Romea – einem Pilgerweg, der von Stade bis nach Rom führt. Die Route verläuft von Würzburg bis Eibelstadt parallel zum Main auf flacher Strecke. Hinter Eibelstadt geht es kurz bergauf in die Weinberge, danach fällt der Weg

sanft nach Sommerhausen ab.

Die Wanderung beginnt in Würzburg am Vierröhrenbrunnen. Rechtsmainisch geht es durch Grünanlagen, vorbei am Graf-Luckner-Weiher und der Außengastronomie „Glashaus“

zu den Weinorten Randersacker und Eibelstadt. Danach sind es noch drei Kilometer durch die Weinberge ins romantische Sommerhausen. Hier erwartet dich unter anderem eine gute erhaltene mittelalterliche Stadtmauer und ein Rathaus aus dem 16. Jahrhundert. Alle Gebäude in den verwinkelten Gassen des Ortszentrums blicken zurück auf mehrere

hundert Jahre Geschichte.

Weglänge: 14 Kilometer

14 Kilometer Tiefster/ höchster Punkt: 168 / 229 Meter

168 / 229 Meter Belag: Asphalt, befestigte Wanderwege

Asphalt, befestigte Wanderwege Rückfahrt nach Würzburg: Bus Nr. 554 oder 555 (Sommerhausen – Würzburg/Busbahnhof)

#6: Waldwanderweg zum Forsthaus Guttenberg

Diese waldreiche Wanderung erläuft größtenteils durch den Wald auf gut ausgebauten, sanft ansteigenden Wegen ins Naherholungsgebiet des Guttenberger Forst. Die Wanderung beginnt am ehemaligen Zollhaus am Eingang zum Steinbachtal, welches du mit der Straßenbahnlinie 3 oder 5 (Haltestelle Steinbachtal) erreichen kannst. Links dem Wanderzeichen „roter Pfeil“ folgend, geht es in sanfter Steigung acht Kilometer in den Guttenberger Wald zum Forsthaus Guttenberg.

Hier gibt es eine Gaststätte mit Biergarten und Wiesenschänke sowie nördlich der Straße einen Kinderspielplatz und Grillmöglichkeit. Außerdem bietet der Walderlebnispfad Guttenberger Wald auf einem circa zwei Kilometer langen Rundweg in zwölf Stationen ein besonderes Naturerlebnis für Familien mit Kindern. Informationen zur Rückfahrt: Fahre mit dem Bus oder wandere drei Kilometer dem blauen Pfeil folgend nach Reichenberg und nimm dann den Bus (Buslinie 31 bis Würzburg-Heidingsfeld, dann Straßenbahnlinien 3 und 5 bis Würzburg Hauptbahnhof).

Weglänge: 11 Kilometer

11 Kilometer Tiefster/höchster Punkt: 150 / 354 Meter

150 / 354 Meter Belag: befestigte Waldwege

befestigte Waldwege Wegmarkierung: Roter Pfeil

#7: Vom Stein zum Dürrbach

Nach einem Aufstieg über 50 Höhenmeter durch die berühmte Weinlage „Würzburger Stein“ wanderst du über die Höhen nördlich von Würzburg zum romantischen Oberlauf des Dürrbachs und nach Güntersleben. Die Wanderung beginnt am Terrassenpavillon hinter dem Weingut Knoll, welchen du über die Rotkreuzstraße erreichst. Dem Wandersymbol des blauen Strichs folgend geht es bergauf durch die Weinlage Würzburger Stein.

Geradeaus wanderst du weiter bis zum Rotkreuzhof und biegst an der Abzweigung rechts ab, sodass du nach 300 Metern links über den Rimparer Höhenweg bis zum Altarbildstock kommst. Von hier aus nimmst du den Weg links nach Oberdürrbach und rechts über die Schafhofstraße – immer dem roten Strich folgend bis zur Abzweigung nach Gadheim. Nach ungefähr 200 Metern wanderst du entlang des Dürrbachs bis nach Güntersleben.

Weglänge: 10 Kilometer

10 Kilometer Tiefster/höchster Punkt: 219 / 315 Meter

219 / 315 Meter Belag: Asphalt, befestigte Waldwege

Asphalt, befestigte Waldwege Wegmarkierung: Blauer Strich, Roter Strich

#8: Rund um die Festung Marienberg und das Käppele

Vom ehemaligen Gelände der Landesgartenschau 1990 aus erwanderst du auf asphaltierten Wegen die Festung Marienberg und das malerisch gelegene Käppele. Durch das waldreiche Steinbachtal und die Mainauen geht es zurück in die Stadt. Die Wanderung verbindet die Marienberg-Tour 1 mit der Käppele-Tour 2.

Zuerst startest du unterhalb der Alten Mainbrücke beim Biergarten und läufst mainabwärts zur Pyramide am Eingang des ehemaligen Landesgartenschaugeländes von 1990. Vorbei am Heilpflanzengarten und dem Japanischen Garten wanderst du zur Festung Marienberg. Der roten Beschilderung „Alte Mainbrücke über Weinwanderweg“ folgend, geht es am Unteren Höchberger Tor links zum Maschikuli-Turm und durch die Weinlage Schlossberg zur Basilika St. Burkard. Ab hier folgst du der Beschilderung der Romantischen Straße und erreichst über die Treppen des Stationswegs die Wallfahrtskirche Käppele. Bevor du von hier wieder in die Würzburger Altstadt gelangst kannst du dich auch am Park der Frankenwarte erfreuen.

Weglänge: 14 Kilometer

14 Kilometer Tiefster/höchster Punkt: 168/ 359 Meter

168/ 359 Meter Belag: Asphalt, befestigte Wanderwege

#9: Von Steinbachtal zur Marienkapelle

Diese mittelschwere Wanderung erfordert eine gute Grundkondition, aufgrund der Gesamtlänge der Tour. Auf den weitestgehend leicht begehbaren Wegen kannst du dich immer wieder an zahlreichen Wahrzeichen der Stadt erfreuen, welche du passierst. Der Startpunkt der Tour ist die Bushaltestelle Judenbühlweg in Würzburg, welche sowohl den Start als auch das Ende der Wanderung markiert.

Das erste Wander-Highlight ist de Stationenweg zum Käppele, welche zur berühmten Wallfahrtskirche führt. Von hier aus gelangst du über den Weinwanderweg zur Festung Marienberg, welches das nächste Tour-Highlight ist. Anschließend geht es wieder abwärts zur Alten Maintalbrücke, sodass du in die Altstadt gelangst. Neben zahlreichen Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten kannst du dir die Marienkapelle und die Barockkirche-Neumünster anschauen, welches zwei weitere Wander-Highlights sind. Schließlich führt die Tour zur Residenz Würzburg, wo auch direkt der Hofgarten anschließt.

Weglänge: 12 Kilometer

12 Kilometer Tiefster/höchster Punkt: 170/ 260 Meter

170/ 260 Meter Belag: Asphalt, Kopfsteinpflaster, befestigte Wanderwege

#10: Wander-Tour auf der Romantischen Straße

Der Name Romantische Straße drückt aus, was viele der Gäste beim Anblick mittelalterlicher Städte oder des Traumschlosses Neuschwanstein empfinden. Die Romantische Straße erschließt dem Reisenden von Würzburg bis Füssen den Reichtum abendländischer Geschichte, Kunst und Kultur. Die beschriebene Tour führt dich ein Stück auf der Romantischen Straße entlang und bietet dir neben Sehenswürdigkeiten auch einen herrlichen Ausblick.

Eine der ersten und wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die es beim Wandern auf der historischen Romantischen Straße zu sehen gibt, ist die Würzburger Residenz, die aus dem 18. Jahrhundert stammt und längst zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Das Barockschloss ist somit ein toller Auftakt für eine Wanderung von Würzburg aus auf der Romantischen Straße. Die Romantische Straße selbst kann auf eine längere Geschichte zurückblicken und existiert schon seit 1950. Sanfte Täler und das reizvolle Alpenvorland lassen das Herz eines jeden Wanderers höherschlagen. Hierbei kannst du kanns individuell selbst entscheiden, wann du die Tour beenden möchtest.

