Termin: 30.06.-16.07.23

Ort: Talavera Würzburg

Veranstalter: Stadt Würzburg

Das Kiliani-Volksfest in Würzburg ist das größte Volksfest Unterfrankens und erwartet seine Besucher jedes Jahr mit einem großen Festzelt, verschiedenen Fahr- und Belustigungsgeschäften sowie traditionellen Speisen und Getränken. Ursprünglich war das Fest der Namenstag des heiligen Kilian, einem fränkischen Schutzpatron. Komm vorbei und genieße 17 Tage lang Spaß, Gaumenfreuden und ein eigens für Kiliani gebrautes Festbier von der Würzburger Hofbräu.

Kiliani-Volksfest 2023 in Würzburg - Programm

Das Kiliani-Volksfest 2023 in Würzburg begeistert wie immer mit einem abwechslungsreichen Programm. Wie gewohnt startet das Fest mit dem offiziellen Festbieranstich durch den Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt. Um 19 Uhr wird er das Kiliani 2023 feierlich im Festzelt eröffnen. Der erste Festtag wird von einem beeindruckendem Eröffnungsfeuerwerk beendet, welches am 30. Juni ab etwa 22.30 Uhr über dem Festgelände stattfindet. Analog dazu wird das Programm des Festes auch von einem Feuerwerk beendet. Am 16. Juli ab ca. 22.30 Uhr wird das Kiliani-Volksfest 2023 von einem großen Abschlussfeuerwerk geschlossen.

Im ausführlichen Programm findest du alle Highlights des Kiliani-Volksfestes 2023 in Würzburg. Einige besondere Programmpunkte sind der große Kiliani-Festzug mit über 2000 Teilnehmern, der am 01.07. von der Residenz über die Fußgängerzone bis hin zur Talavera verläuft. Darüber hinaus gibt es im Laufe der Kiliani-Zeit sowohl eine Ladies Night, einen Seniorennachmittag sowie zwei Familientage. Am 16.07. um 12.30 Uhr findet außerdem ein Kiliani-Festgottesdienst im Festzelt statt.

Die Öffnungszeiten des Kiliani-Volksfestes 2023 in Würzburg sind:

Montag-Donnerstag: 14.00 - 24.00 Uhr

Freitag und Samstag: 14.00 - 01.00 Uhr

Sonntag: 13.00 - 24.00 Uhr

Highlights des Kiliani-Volksfestes in Würzburg

Auch in diesem Jahr haben zahlreiche Schausteller verschiedenste Fahr- und Belustigungsgeschäfte auf dem Kiliani-Volksfest in Würzburg für dich im Programm. Sowohl Adrenalin-Junkies, kleine Abenteurer als auch Gruselfreunde werden hier fündig. Es wird eine "Wilde-Maus"-Achterbahn geben, eine Wildwasserbahn, einen Autoskooter und eine Geisterbahn. Darüber hinaus lassen sich verschiedene Kinderfahrgeschäfte, ein Kettenkarussell und ein Riesenrad auf dem Festgelände finden. Natürlich warten noch weitere spannende Schausteller auf dem Kiliani-Volksfest 2023 auf dich. Lass dich überraschen.

Das Highlight des Volksfestes ist auch im Jahr 2023 das große Festzelt der Festwirtsfamilie Hahn in Kooperation mit der Brauerei Würzburger Hofbräu. Hier wartet traditionelle Festzeltküche sowie trendy Streetfood in Kombination mit Würzburger Hofbräu Festbier auf dich. Außerdem finden täglich erstklassige Live-Auftritte verschiedener Künstler statt. Im Programm des Hahn-Zeltes sind alle Highlights für dich zusammengefasst. Am 10.07. wartet ein besonderes Schmankerl im Festzelt auf dich: Die Troglauer Buam läuten hier ab 20 Uhr den Montag der guten Laune ein.

Mit Beginn des Kiliani-Volksfestes in Würzburg startet auch 2023 wieder die Kilianimesse auf dem Würzburger Marktplatz. Hier bieten verschiedene Marktverkäufer eine große Auswahl an regionalen Produkten sowie Waren des täglichen Bedarfs an. Die Kilianimesse findet bereits seit 975 Jahren statt, ist aber dennoch jung geblieben. Hier werden Personen jeden Alters und verschiedenste Geschmäcker fündig!

Organisatorisches zum Kiliani-Volksfest in Würzburg

Der Eintritt zum Kiliani-Volksfest 2023 in Würzburg ist kostenlos – sowohl zum Festgelände als auch ins Festzelt. Einen der begehrten Plätze im Festzelt kannst du entweder spontan mit ein bisschen Glück ergattern oder du reservierst vorher einen Tisch. Dies ist besonders zu empfehlen, wenn du mit einer größeren Gruppe ins Zelt möchtest.

Rund um das Volksfest stehen kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Diese findest du entweder auf dem Viehmarktplatz, auf den Mainwiesen oder auf dem Parkplatz unter der Friedensbrücke. Bei der Parkplatzsuche kannst du einfach dem Parkleitsystem folgen.

Alternativ kannst du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Kiliani-Volksfest in Würzburg kommen. Die Straßenbahnlinie 4 hält direkt an der Talavera (Haltestelle: Talavera) und verkehrt am Abend im 15-Minuten-Takt. Auch die Buslinien 11, 13, 18, 19, 22 und 27 bedienen das Volksfest.