Seit Dienstag (17. Mai) fahndet die Ochsenfurter Polizei nach einer vermissten 15-Jährigen. Sie ist nach der Schule nicht wie üblich in ihre Asylbewerberunterkunft zurückgekehrt, wie die Polizei am Donnerstag (19. Mai 2022) mitteilte. Wer die Jugendliche gesehen hat, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bei der Vermissten handelt es sich um die 15 Jahre alte Susan Asadullah, die derzeit mit ihrer Familie in Aub lebt. Sie besuchte am Dienstagvormittag noch ihre Schule in Gaukönigshofen und ist nach Unterrichtsende nicht in ihre Unterkunft zurückgekehrt. Zuerst wurde vermutet, dass sich Susan im Stadtgebiet Würzburg aufhalte, inzwischen liegt die Vermutung nahe, dass sie in die französische Hauptstadt Paris gereist ist.

Susan Asadullah vermisst – Vernehmungen ergaben neue Hinweise

Eines Pressesprechers des PP Unterfranken zufolge, hat ein ständiger Austausch zwischen der PI Ochsenfurt und der Familie der Vermissten, sowie ihren Freunden und Mitschülern stattgefunden. Nachdem zahlreiche Vernehmungen durchgeführt worden waren, vermutet man die 15-Jährige nun in Frankreich. Sie soll aufgrund privater Kontakte nach Paris gereist sein.

Die französischen Behörden sind über den Vermisstenfall informiert und stehen im Austausch mit den deutschen Behörden. Das PP Unterfranken zeigte sich zudem zuversichtlich, da keine Hinweise auf eine Straftat im Zusammenhang mit Susans Verschwinden vorhanden sind. Weiteren Hinweisen zufolge sei die Vermisste wohl nicht in einer hilflosen Lage.

Von der Vermissten liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Circa 155 cm groß und schlank

Lange dunkle Haare

Braune Augen und dünn ausrasierte Augenbrauen

Leichte Narben im Stirnbereich

Zuletzt bekleidet mit weißer Jacke, weißen Sportschuhen und dunkler Hose

Wer die 15-Jährige nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder möglicherweise Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09331/87410 mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt in Verbindung zu setzen.