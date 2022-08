Zu einem Streit ist es am Donnerstag (18. August 2022) gegen 3 Uhr nachts vor einer Diskothek in der Augustinerstraße in Würzburg gekommen.

Ein Mann geriet der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zufolge mit einer zehnköpfigen Gruppe in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der Mann von einem Mitglied der Gruppe niedergeschlagen.

Schlägerei in Würzburg: Opfer muss verletzt ins Krankenhaus

Bei der Gruppe soll es sich laut der Aussage einer Zeugin um acht männliche und zwei weibliche Täter*innen gehandelt haben. Ein Täter soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein, dunkle Kleidung getragen haben sowie dunkle Haare haben. Eine der Täterinnen wäre schlank, die andere kräftig gewesen. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.

Der Geschädigte musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet mögliche Zeug*innen, insbesondere die unbekannte Zeugin des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2231 zu melden.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)