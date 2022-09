Würzburg vor 36 Minuten

Schlechter Scherz

Ehemann und Geliebte vergiftet: Frauenstimme meldet zwei Leichen bei Bestatter in Franken - "Scherzanruf" hat Folgen

Ein Bestattungsunternehmen in Unterfranken erhielt am Samstag einen ominösen Anruf. Eine Frau meldete die Abholung von zwei Toten an - angeblich ihren Ehemann und dessen Geliebte. Doch der Anruf stellte sich als schlechter Scherz heraus.