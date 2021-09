Kreis Würzburg vor 44 Minuten

Vermisst

Anja (40) aus dem Kreis Würzburg vermisst: Wer hat sie oder ihr Auto gesehen?

Seit Freitagmittag wird die 40-jährige Anja vermisst. Sie stieg in ihr Auto und fuhr in unbekannte Richtung davon. Wer hat sie oder ihren Wagen gesehen und kann Hinweise geben? Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.