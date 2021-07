Sperrung in der Würzburger Innenstadt - Lkw unter alter Mainbrücke festgefahren: Am Donnerstagmorgen (15.07.2021) meldet das Polizeipräsidium Unterfranken einen festgefahrenen Lkw in Würzburg.

Der Truck steckt unter der alten Mainbrücke am Mainkai fest, wie es auf der Facebookseite des Präsidiums heißt. Die Polizei bittet, diesen Bereich weiträumig zu umfahren.

Alte Mainbrücke in Würzburg: Lkw festgefahren - Bergung dauert länger

Laut Polizei wird die Bergung des Unglücks-Lkw noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Erst vor kurzem sorgte ein zweiter Lkw in Franken für Verkehrsbehinderungen: Der Brummi war in einem historischen Tor steckengeblieben.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details lesen Sie an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.