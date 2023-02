Ein umgekippter Viehtransporter hat am Donnerstagmorgen (9. Februar 2023) eine stundenlange Vollsperrung auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm ausgelöst. Die Bergungsarbeiten im Landkreis Würzburg sind laut Polizei aktuell noch immer in vollem Gange und sollen noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Der Viehtransporter aus Niedersachsen war auf der rechten Fahrspur in Richtung Ulm unterwegs, als er gegen 5.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Autobahn abkam. Das Fahrzeug kippte daraufhin auf die linke Seite und blockierte die Fahrbahn in Richtung Süden. Der 21-jährige Fahrer konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien und blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt, wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet.

Viehtransporter kippt auf A7 um: Rind muss vor Ort erlegt werden

Zum Unfallzeitpunkt war der Viehtransporter mit knapp 30 Rindern beladen. Ein Tier wurde so schwer verletzt, dass es vor Ort von einem Fachmann im Beisein einer Vertreterin des Veterinäramtes erlegt werden musste, erklärt die Polizei weiter. Alle übrigen Rinder sollen aber unverletzt geblieben sein, liefen zum Teil jedoch auf der Fahrbahn umher.

"Rein zufällig war schnell ein leerer Tiertransporter aus dem Raum Schweinfurt zur Stelle, der ebenfalls auf der A7 in Richtung Ulm unterwegs war", heißt es zudem im aktuellen Polizeibericht aus Unterfranken. Der 31-jährige Fahrer habe sofort seine Hilfe angeboten, wodurch die freilaufenden Tiere gemeinsam mit den Einsatzkräften vor Ort schnell eingefangen werden konnten.

Nachdem keine Gefahr mehr bestanden hatte, dass Rinder auf die Gegenfahrbahn gelangten, konnte die kurzzeitige Vollsperrung in Richtung Kassel kurz vor 7 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Unfallaufnahme übernahm die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried. Im Einsatz waren zudem die Freiwilligen Feuerwehren aus Marktbreit, Kitzingen und Biebelried, die Autobahnmeisterei und vorsorglich auch der Rettungsdienst.

Der Verkehr in Richtung Süden wird aktuell an der Anschlussstelle Kitzingen ausgeleitet. Nach derzeitigen Prognosen der Polizei wird die Vollsperrung in Richtung Ulm noch bis in die Mittagsstunden andauern. (Stand von 9.15 Uhr)

Vorschaubild: © Arnulf Stoffel/dpa; Kariimattila/Pixabay.com (Symbolbilder)