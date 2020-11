Wegen Instandsetzungsarbeiten ist ab Montag (02. November 2020) bis Freitag (06. November 2020) das Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim der Autobahnen A6/A7 teilgesperrt. Das meldet die Autobahndirektion Nordbayern in einer Pressemitteilung.

Verkehrsteilnehmer, die am Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim von der A7 aus Richtung Würzburg oder Richtung Ulm kommend auf die A6 in Fahrtrichtung Nürnberg fahren möchten, werden über die eingerichtete Bedarfsumleitung U100 im Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim auf die A6 zur Anschlussstelle Schnelldorf (A6) weitergeleitet und von dort auf der A6 zum Autobahnbahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim in Fahrtrichtung Nürnberg zurückgeleitet, heißt es weiter.

A6/A7: Autobahnkreuz von Montag bis Freitag teilgesperrt

Alle weiteren Verkehrsbeziehungen im Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim sind durch die Instandsetzungsarbeiten nicht betroffen.