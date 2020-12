Schwerer Unfall mit Lastwagen auf A3 in Unterfranken: Im Kreis Würzburg kam es am Samstag (12.12.2020) zu einem Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtete, geriet dabei ein Lastwagen und ein Auto in Brand. Drei Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt - für eine Autofahrerin kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Der Unfallhergang konnte bisher noch nicht aufgeklärt werden. Die Polizei ist daher auf der Suche nach Zeugen.

Update vom 13.12.2020, 10.07 Uhr: Nach tödlicher Explosion auf A3 sucht die Polizei Zeugen des Unfalls

Nach dem schweren Verkehrsunfall, bei dem am Samstagnachmittag zwei Fahrzeuge ausbrannten und eine Person ihr Leben verlor, dauern die Ermittlungen zum Unfallhergang an. Die Verkehrspolizei hofft nach wie vor auf Hinweise von Verkehrsteilnehmern, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Weil die Fahrbahndecke instandgesetzt werden muss, blieb die Autobahn in Richtung Nürnberg bis in die Nachmittagsstunden gesperrt.

Wie bereits berichtet, war es kurz nach 15.00 Uhr zwischen der Anschlussstelle Helmstadt und dem Autobahndreieck Würzburg-West zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein slowakischer Lastwagen und ein Mercedes brannten vollständig aus. Am Steuer des Lkw saß ein 50-jähriger Mann aus der Slowakei, der nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen offenbar nur leichte Verletzungen erlitt.

Für die Person im Mercedes hingegen kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Identität der Verstorbenen war zunächst unbekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand deutet jedoch alles darauf hin, dass es sich um eine 53-Jährige aus Frankfurt am Main handelt, die auf dem Weg zu einer Familienangehörigen nach Würzburg war. Die Insassen eines weiteren beteiligten Pkw Hyundai stammen aus dem Kreis Groß Gerau. Die 24-jährige Fahrerin und ich gleichaltriger Beifahrer kamen ebenso wie der Lkw-Fahrer mit leichteren Verletzungen davon.

Enorme Hitzeentwicklung: A3 muss instandgesetzt werden

Aufgrund des Brandes kam es zu einer enormen Hitzeentwicklung, wodurch die Fahrbahndecken in beiden Richtungen der A3 in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt konnte gegen 02.30 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Die Instandsetzungsarbeiten in Richtung Nürnberg könnten sich voraussichtlich noch bis in die Nachmittagsstunden des Sonntags hinziehen. Größere Verkehrsbehinderungen sind aufgrund des aktuell geringen Verkehrsaufkommens nicht zu erwarten.

Da neutrale Unfallzeugen bislang nicht bekannt sind, gestalten sich die Ermittlungen zum Unfallhergang nach wie vor schwierig. Um die Abläufe dennoch so genau wie möglich rekonstruieren zu können, wurde ein Sachverständiger in die polizeilichen Ermittlungen mit eingebunden. Darüber hinaus hoffen die Unfallermittler nach wie vor auch auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Wer den Verkehrsunfall am Samstagmittag beobachtet hat, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09302/9100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried zu melden.

Update vom 12.12.2020, 18.20 Uhr: Lkw-Ladung explodiert - eine Person stirbt

Das Polizeipräsidium Unterfranken meldet am Samstagabend (12. Dezember 2020), dass bei dem Unfall auf der A3, bei dem die Ladung eines Lkw explodiert ist, eine Person ums Leben kam. Zwei weitere Menschen, die in einem Auto saßen, welches ebenfalls in Brand geriet, wurden schwer verletzt und mussten mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch nicht klar.

Weiterhin heißt es, dass - laut neuen Erkenntnissen - der Lkw keine Feuerwerkskörper, sondern Bauschaum geladen hatte. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die A3 ist aktuell (18.20 Uhr) laut Polizei in beide Richtungen noch gesperrt. Da der Asphalt durch die enorme Hitze in Mitleidenschaft gezogen wurde, kann nicht klar gesagt werden, wie lange die Sperrung noch andauern wird.

Update vom 12.12.2020, 17.20 Uhr: Lkw ausgebrannt - Ladung explodiert

Auf der A3 am Kreuz Würzburg-West hat am Samstag (12. Dezember 2020) gegen 15.30 Uhr ein Lkw begonnen zu brennen. Der Sattelzug hatte Feuerwerkskörper geladen. Wie NEWS5 gegen 17.20 Uhr berichtet, ist die Ladung explodiert und der Sattelzug ausgebrannt.

Laut ersten Informationen sollen mehrere Menschen verletzt worden sein. Wie lange die Sperrung noch andauert, ist derzeit nicht bekannt.

Erstmeldung vom 12.12.2020, 15.30 Uhr: Lkw brennt - Feuerwerkskörper geladen

Das Polizeipräsidium Unterfranken meldet am Samstag (12. Dezember 2020) gegen 15.30 Uhr, dass die A3 bei Würzburg am Kreuz Würzburg-West in beide Richtungen voll gesperrt ist. Auf dem Zubringer auf die A81 brennt ein Lkw.

Der Sattelzug hat Feuerwerkskörper geladen, heißt es. Es gibt einen starken Rückstau auf die A3.