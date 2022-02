A3 wird am Wochenende voll gesperrt : Grund ist Ausbau der A3

: Grund ist Ausbau der A3 Zwischen den Anschlussstellen Rottendorf und Kitzingen-Schwarzach wird gesperrt

Das sind die Umleitungen am Autobahnkreuz Biebelried

A3 wird am Wochenende voll gesperrt: Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird zur Überführung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Mainsondheim und Albertshofen ein neues Überführungsbauwerk erforderlich. Zu diesem Zweck wird am 05.02.2022 und 06.02.2022 der Stahlüberbau der neuen Brücke eingefahren und die Betonfertigteile für die überführte Fahrbahn auf die Stahlträger aufgelegt.

A3 wird voll gesperrt: Das sind die Ausleitungen

Hierzu muss die A3 zwischen den Anschlussstellen Rottendorf und Kitzingen-Schwarzach von Samstag, 05.02.2022 ab circa 20 Uhr bis Sonntag, 06.02.2022 circa 18 Uhr voll gesperrt werden, wie die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG mitteilt.

Der Autobahnverkehr wird während der Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen über die ausgeschilderten Umleitungsstrecken geleitet. Die Ausleitung der Richtungsfahrbahn Nürnberg erfolgt an der Anschlussstelle Rottendorf.

Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U1 geführt und an der Anschlussstelle Kitzingen-Schwarzach wieder zurück auf die A3 geleitet. Die Ausleitung der Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main erfolgt an der Anschlussstelle Kitzingen-Schwarzach. Der Verkehr wird über die Bedarfsumleitung U96 geführt und an der Anschlussstelle Rottendorf wieder zurück auf die A3 geleitet.

Umleitungen am Autobahnkreuz Biebelried

Am Autobahnkreuz Biebelried werden die Verkehrsteilnehmer, die auf der A7 von Norden kommend auf die A3 in Fahrtrichtung Nürnberg auffahren wollen, über die Bedarfsumleitung U70 / U1 via Anschlussstelle Rottendorf bis zur Anschlussstelle Kitzingen-Schwarzach geführt und dort wieder zurück auf die A3 geleitet.

Am Autobahnkreuz Biebelried werden die Verkehrsteilnehmer, die auf der A7 von Süden kommend auf A3 in Fahrtrichtung Nürnberg auffahren wollen, über die Bedarfsumleitung U1 via Anschlussstelle Rottendorf bis zur Anschlussstelle Kitzingen-Schwarzach geführt und dort wieder zurück auf die A3 geleitet.