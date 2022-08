Am Samstagabend war ein 75-Jähriger laut Bericht der Polizei gegen 19 Uhr mit seinem Wagen auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs. Nahe des Parkplatzes "Kohlsberg" kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr noch mehrere hundert Meter auf dem parallel verlaufenden Grünstreifen weiter. Schließlich stürzte er eine Böschung hinab. Andere Verkehrsteilnehmende beobachteten den Unfall und verständigten sofort die Rettungskräfte. Zusammen mit einer ersten Polizeistreife begannen diese Augenzeug*innen Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Rettungskräfte brachten den Mann schließlich in ein Krankenhaus, wo er trotz intensiver Bemühungen einige Stunden später starb. Eine 21-jährige Ersthelferin erlitt in Folge des Geschehens einen Schock und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Einsatz waren neben Notarzt und Rettungsdienst auch die freiwilligen Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn sowie das THW beteiligt. Die Autobahn wurde kurzzeitig vollständig gesperrt.

Die Ursache des Unfalls ist derzeit unklar. Klar ist nur, dass der Mann alleinbeteiligt von der Straße abkam, warum, wird derzeit noch ermittelt. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Sachverständiger hinzugezogen. Auch, ob der 75-Jährige an den Folgen des Unfalls verstorben ist oder eine medizinische Ursache vorliegt, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Vorschaubild: © NEWS5 / Bauernfeind (NEWS5)