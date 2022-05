Bei einer Streifenfahrt stießen die Polizisten des Nürnberger Zolls gleich auf mehrere illegale Ladungen: Während auf der A3 ein Welpentransport aufflog, stellten die Beamten auf der A6 eine mögliche Waffe sicher.

Am Parkplatz Ludergraben auf der A3 zwischen Würzburg und Regensburg wurde der Zoll gleich zweimal fündig: Im Auto eines 50-Jährigen wurde am Sonntag (1. Mai) ein kleiner Hundewelpe entdeckt, zu dem der Fahrer allerdings keine Papiere vorlegen konnte. Die Polizei leitete daraufhin ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung ein. Außerdem muss der Mann eine Strafe in Höhe von 270 Euro zahlen.

Zoll beschlagnahmt auf A3 tausende Zigarettenpackungen

Bei der Kontrolle eines Sprinters gab ein weiterer Fahrer auf Nachfrage der Zollbeamten an, 600 Zigarettenpackungen sowie drei Flaschen Alkohol zu transportieren. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Beamten zwischen Möbeln jedoch 4000 Stück Zigaretten und 75 Flaschen verschiedener Spirituosen. Da beides deutlich über der erlaubten privaten Einfuhrmenge lag, wird gegen den 29-Jährigen ebenfalls ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung eingeleitet. Die Zigaretten und Getränke wurden zudem sichergestellt.

Bei einer Kontrolle auf der Rastanlage Oberpfälzer Wald Nord an der A6 zwischen Amberg und Nürnberg wurde bei einem 23-jährigen Autofahrer zudem ein Springmesser entdeckt, dessen Klinge zehn Zentimeter lang war. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz. Der 23-Jährige muss zusätzlich eine Strafe in Höhe von 100 Euro zahlen.

