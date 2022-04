Streit an A3 eskaliert - Verdächtiger in Untersuchungshaft: Am frühen Samstagabend (16. April 2022) sind mehrere Männer auf einer Rastanlage bei Würzburg in Streit geraten. Ein 36-Jähriger griff daraufhin zu einem Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein.

Der Aggressor konnte festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der Haftbefehl erlassen hat. Dies teilen die Polizei Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg am Sonntag (17. April) in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

A3-Rastanlage Würzburg-Süd: Berufskraftfahrer sticht mehrfach auf Kopf und Oberkörper von Kollegen ein

Gegen 17.15 Uhr gerieten drei Berufskraftfahrer auf der Tank- und Rastanlage Würzburg-Süd an der A3 miteinander in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Im Anschluss an die Schlägerei trennten sich die Wege der Kontrahenten.

Wenige Minuten später begegneten sich zwei der Männer erneut. Hier zog ein 36-Jähriger plötzlich ein Küchenmesser und stach damit mehrfach auf Kopf und Oberkörper seines gleichaltrigen Widersachers ein. Dieser wurde durch die Attacke schwer verletzt und musste nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht werden.

Der Täter versuchte daraufhin den Tatort mit seinem Kleintransporter zu verlassen. Eintreffende Streifenbesatzungen der Würzburger Polizei konnten den 36-Jährigen jedoch noch auf der Rastanlage antreffen und vorläufig festnehmen, nachdem andere Lkw-Fahrer mit ihren Fahrzeugen die Ausfahrt blockierten.

Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl gegen 36-Jährigen

Ein Alkoholtest ergab bei dem Beschuldigten vor Ort noch einen Atemalkoholgehalt von rund 1,6 Promille. Die Tatwaffe konnte aufgefunden und sichergestellt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 36-jährige Trucker am Sonntagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft weiter zu den Hintergründen der Tat.

Vorschaubild: © pixabay (Symbolbild)