Wie die Polizei Unterfranken mitteilt, haben am frühen Montagmorgen (29. August 2022) mehrere Unbekannte einen Lkw-Fahrer ausgeraubt, der auf dem A3-Parkplatz Fronberg-Süd bei Helmstadt (Landkreis Würzburg) nächtigen wollte.

Die Täter erbeuteten mehrere tausend Euro. Um die Tat aufklären zu können, hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen.

A3-Rastplatz Fronberg-Süd: Unbekannte klopfen an Lkw-Führerhaus - und rauben Fahrer (43) aus

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der 43-jährige Lkw-Fahrer, der auf der A3 in Richtung Süden unterwegs war, seine Ruhezeit auf dem Autobahn-Parkplatz abhalten.

Als es an seinem Führerhaus klopfte, öffnete er die Fahrertür. Unmittelbar im Anschluss sei er dann aus einer Tätergruppe heraus bedroht und bestohlen worden. Unter Androhung von Gewalt nahm einer das Bargeld, das in einer Bauchtasche verpackt und im Fahrzeuginnenraum aufbewahrt worden war, an sich. Anschließend machten sich die Täter in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Der Geschädigte, der unverletzt blieb, wählte in der Folge eigenständig den Polizeinotruf. Die Tat muss sich seinen Angaben zufolge im Zeitraum zwischen 2.20 Uhr und 2.30 Uhr zugetragen haben.

Kripo bittet um Hinweise von Zeugen

Da keine genauere Täterbeschreibung vorliegt, gestalten sich die Ermittlungen derzeit noch schwierig. Daher hofft die Kriminalpolizei Würzburg nun auch auf Zeugenhinweise und fragt:

Wer hat am frühen Montagmorgen am Parkplatz Fronberg-Süd etwas beobachtet, das mit dem Raubdelikt in Zusammenhang stehen könnte?

am Parkplatz Fronberg-Süd etwas beobachtet, das mit dem Raubdelikt in Zusammenhang stehen könnte? Wer ist auf eine Personengruppe aufmerksam geworden, die sich im Bereich einer weißen Sattelzugmaschine der Marke Volvo mit österreichischer Zulassung aufgehalten hat?

aufmerksam geworden, die sich im Bereich einer aufgehalten hat? Wer kann möglicherweise sonst nähere Angaben zu den Tätern oder einem Fluchtfahrzeug machen?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter 0931457 1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.

Vorschaubild: © Hartmut Hess/Archiv (Symbolbild)