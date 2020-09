Eine 25-Jährige war am Donnerstag (17. September 2020) gegen 22.20 Uhr in der Innenstadt in Würzburg zu Fuß unterwegs. Als sie durch die Heinestraße lief, griff ihr von hinten ein Unbekannter zwischen die Beine und flüchtete anschließend mit seinem Fahrrad in Richtung Haugerpfarrgasse. Das berichtet die Polizei Würzburg-Stadt in einer Pressemitteilung.

Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die den Vorfall gesehen haben. Zum Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

männlich

circa 1 Meter 70 groß

ungefähr 30 Jahre alt

keine Brille

kein Bart

er trug eine kurze Hose und ein kurzes weißes Oberteil mit dunklen senkrechten Streifen

er hatte einen olivgrün-beigen Rucksack dabei

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Würzburg-Stadt unter der 0931/457-2230 entgegen.