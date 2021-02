Mehr als ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines Babys in Unterfranken will das Landgericht Würzburg am Montag (15.00 Uhr) das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat für den 24-jährigen Angeklagten zwölf Jahre Haft wegen Totschlags gefordert. Der Deutsche soll den acht Monate alten Jungen seiner Freundin aus dem Raum Gemünden am Main kurz vor Weihnachten 2019 misshandelt und erstickt haben.

Der Angeklagte bestreitet dies. Sein Verteidiger sprach sich in seinem Plädoyer für eine Haftstrafe von sieben Jahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge aus. Ursprünglich war der Mann wegen Mordes angeklagt.

24-Jähriger vor Gericht: Baby misshandelt und erstickt

Die psychiatrische Sachverständige in der Verhandlung hatte den 24-Jährigen als uneingeschränkt schuldfähig eingeschätzt. Sie betonte, dass der von ihm genannte Konsum von Cannabis nicht aggressiv mache, sondern das Gegenteil bewirke.

Vielmehr sei die Grundaggressivität des Angeklagten als Ursache für die mögliche Straftat anzunehmen. Auffällig seien die narzisstischen Züge des Angeklagten, der zudem empathiearm und sehr abgeklärt sei, sich selbst aber als hilfsbereite und selbstlose Person beschreibe.