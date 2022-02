15-jähriger Mohammad aus Würzburg-Heidingsfeld vermisst

er war auf dem Weg zu seinem Schulpraktikumsplatz , doch kam dort nie an

, doch Fahndung bislang erfolglos

Beamte hoffen auf Mithilfe der Bevölkerung

Seit Mittwochmittag (02. Februar 2022) wird der 15-jährige Mohammad Almawas aus Würzburg-Heidingsfeld vermisst. Das berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstag (03. Februar 2022) in einer Pressemitteilung. Der 15-Jährige machte sich am Mittwochmorgen von der Mergentheimer Straße in Würzburg aus auf den Weg zu seinem Schulpraktikumsplatz in der Würzburger Innenstadt.

Mohammad wird vermisst: Wer hat den Jungen gesehen?

Dort kam Mohammad allerdings nie an. Gegen Nachmittag meldete ihn sein Vater bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt als vermisst. Die sofort eingeleiteten Überprüfungen, mögliche Kontaktadressen und die Fahndung blieben bislang erfolglos, weshalb die Beamten nun auf die Mithilfe der Bevölkerung hoffen. Es liegen nach Angaben der Polizei keine Erkenntnisse vor, die auf eine Straftat hindeuten würden.

Mohammad Almawas kann wie folgt beschrieben werden:

1 Meter 75 Zentimeter groß

schlank

dunkelbraune kurze gelockte Haare

er trug eine schwarze Jacke, eine helle Nike Jogginghose und weiße Nike Turnschuhe

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder wer Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Telefonnummer 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.