Pleinfeld vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Zeugen waren besorgt: Skurrile "Showeinlage" sorgt am Brombachsee für Großeinsatz

Damit haben zwei alkoholisierte Kumpels wohl nicht gerechnet: Aus Spaß prügelten sie sich am Ufer des Brombachsees. Zeugen waren besorgt und alarmierten die Polizei. Plötzlich stand ein Großaufgebot an Einsatzkräften am See.