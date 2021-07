Bereits seit vergangenen Freitag (02. Juli 2021) wird der 58-jährige Richard Engelhardt vermisst. Der Mann ist eigentlich in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht, da er an Schizophrenie mit autistischen Zügen leidet.

Nach aktuellem Stand (09. Juli 2021) ist er fußläufig unterwegs, so die Polizeiinspektion Weißenburg in einer Pressemitteilung von Freitag (09. Juli 2021). Er trägt eine helle Jeans und ein bunt kariertes Hemd. Zudem kann es möglich sein, dass er zwei Plastikbeutel bei sich trägt.

Richard Engelhardt wird vermisst - er leidet an Schizophrenie

Richard Engelhardt wird als auffällig untersetzt beschrieben. Er soll ein ungepflegtes Äußeres und lange Haare haben, so die Polizei. "Es ergaben sich die letzten Tage Hinweise, dass er in Thalmässing, aber auch in der Nähe von Wengen gesichtet wurde", heißt es in der Pressemitteilung.

Personen, die den Mann gesehen haben, oder ihn sehen sollten, werden gebeten, sich mit der Polizei Weißenburg unter der Telefonnummer 09141-86870 in Verbindung zu setzen.