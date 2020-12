Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz: Am Freitag (4. Dezember 2020) hat die Polizei drei Männer auf dem Parkplatz des Fastfood-Restaurants Mc Donalds in Weißenburg (Mittelfranken) kontrolliert.

Wie die Polizei berichtet, befanden sich die drei Männer im Alter von 20 bis 23 Jahren gegen 21.15 Uhr gemeinsam in einem Auto. Alle drei stammten aus unterschiedlichen Haushalten, weshalb ein Bußgeldverfahren gegen die drei Männer eingeleitet wurde.

Die Polizei Weißenburg bittet in diesem Zusammenhang noch einmal alle Mitbürger um Mithilfe und die Einhaltung der Vorgaben "in diesen schwierigen Zeiten". Erst vor wenigen Wochen erwischte die Polizei fünf junge Nachtschwärmer in einem Auto - auch das hatte Folgen.