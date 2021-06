Tierquälerei in Weißenburg - erneut hat ein Unbekannter Stuten im Genitalbereich verletzt.

Der Täter verletzte die zwei Stuten in der Zeit von Freitag (11.06.21) 20.00 bis Samstag (12.06.21) 05.20 Uhr. Die Tiere standen am östlichen Ortsrand von Oberhochstatt in einem Außenstall.

Auch an den Beinen sind die Tiere nach der Attacke verletzt

Die Stuten wurden beide im Genitalbereich verletzt. Auch an den Füßen waren die Tiere verletzt. Ob Schnittwunden an den Beinen von dem Täter oder der Abwehrreaktion der Stuten entstanden sind, ist noch nicht geklärt, wie die Polizei Weißenburg mitteilt.

Bereits im März kam es zu Übergriffen an den Stuten, wodurch diese ebenfalls im Schambereich verletzt wurden. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurde in den Erstfällen nicht berichtet.

Beide Stuten wurden durch die letzten Übergriffe leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die sich im Bereich der Jurastraße in östlicher Ortsausgangsrichtung Oberhochstatt aufgehalten haben, geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weißenburg, unter der Telefonnummer 09141/8687-0 zu melden.

Auch in Main-Spessart gab es im Juni einen ähnlichen Fall: Unbekannter verletzt Pferd mit Messer im Genitalbereich

Vorschaubild: markusspiske / pixabay.com