Eine Streife der Weißenburger Polizei führte am Samstag (13. August 2022) gegen 23 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Augsburger Straße in Weißenburg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) durch.

Während der Kontrolle fuhr nach Angaben der Polizeiinspektion Weißenburg ein hochmotorisiertes Fahrzeug an der Kontrollstelle vorbei. Der Fahrer beschleunigte mehrmals abrupt. Dadurch erzeugte er absichtlich mehrere Fehlzündungen. Der junge Mann wollte damit offenbar den Beamt*innen imponieren, mutmaßt die Polizei.

Verkehrskontrolle: Junger Auto-Poser erhält Anzeige

Das Interesse der Polizist*innen wurde dadurch natürlich geweckt. Allerdings anders als sich das der junge Fahrer wahrscheinlich vorgestellt hatte. Denn er erhielt nun eine Anzeige wegen des Verursachens unnötigen Lärms mit einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro und einem Eintrag ins Verkehrszentralregister.

Vorschaubild: © Joern Pollex/dpa (Symbolfoto)