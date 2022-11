Weißenburg vor 1 Stunde

Partygast schlägt Veranstalter mit Schlagring ins Gesicht - Polizei sucht Zeugen

Auf einer Feier in der Eichstätter Straße in Weißenburg gerieten am Samstagabend ein Gast und ihr Veranstalter miteinander in einen Streit, der mit einer Körperverletzung endet. Der Täter konnte unerkannt entkommen und wird nun von der Polizei gesucht.