Im Streifenwagen zur Abi-Prüfung - Polizei bringt Schüler nach Unfall zum Mathematik-Abi: Die Polizei Mittelfranken hat dem Motto "Die Polizei - Dein Freund und Helfer" alle Ehre gemacht und einen Schüler zur Abitur-Prüfung gefahren. Darüber berichtet die Pressestelle des Präsidiums auf Facebook.

Am Dienstag wurde an den beruflichen Oberschulen in Bayern die zweite von vier schriftlichen Abitur-Prüfungen geschrieben. So auch an der FOSBOS Weißenburg. Mathematik stand an diesem Tag auf dem Plan.

Mathematik-Abitur an bayerischen Oberschulen: Polizei fährt Schüler in Franken zur Prüfung

Im Vorfeld sorgte allerdings ein Unfall an einem Bahnübergang zwischen Treuchtlingen und Weißenburg für Probleme beziehungsweise Nervosität. "Eine ganze Reihe von Schülern" saß in Folge des Vorfalls am Bahnhof fest und "kamen nicht zur Schule". Darunter auch einige Schüler, die in Kürze das Mathematik-Abitur schreiben sollten.

"Um den Schülern die Teilnahme noch zu ermöglichen, verschob der Schulleiter in Absprache mit dem #Kultusministerium den Prüfungsbeginn", schreibt die Polizei im Facebook-Post. Die meisten Schüler konnten mit dem Schienenersatzverkehr zur Prüfung fahren - bis auf ein Schüler.

"Ein Schüler steckte jedoch im Zug fest und kam von dort nicht weg", schildert die Polizei das Dilemma. "Der Notfallmanager der Bahn erlaubte dem Schüler und einer Lehrerin dann jedoch, den Zug zu verlassen und zur Prüfung zu fahren."

"Unbürokratisch": Streifenwagen fährt Schüler zur Abi-Prüfung

Da der junge Mann innerhalb kurzer Zeit zur Prüfung kommen musste, erklärte sich die Polizei kurzerhand bereit, den Schüler zur Schule zu fahren. "Unbürokratisch" brachte eine Streife den Schüler und die Lehrerin zum Wildbadsaal nach Weißenburg, wo die Prüfung stattfand. Zum Schluss wünschte die Polizei ihm noch alles Gute: "Wir hoffen, dass der junge Mann trotz des vorausgegangenen Stresses die Prüfung mit Bravour gemeistert hat."