In Weißenburg hat ein Mann die Nacht im Auto verbringen müssen. Am Mittwochabend (23. März 2022) beendete ein 60-jähriger Weißenburger seinen Arbeitstag in einem Steinbruch Nähe der Bundesstraße 13.

Auf einem unbefestigten Zufahrtsweg zur Bundesstraße 13 kam er mit seinem Klein-Bus nach links von der Fahrbahn ab und blieb im Gebüsch hängen, wie die Polizei Weißenburg mitteilt.

Weißenburg: 60-Jähriger ist über Nacht im Auto gefangen

Er konnte zwar noch die Fahrertüre öffnen, hing aber derartig im Sicherheitsgurt fest, dass er diesen nicht lösen konnte. Er musste so die ganze Nacht ausharren, bis ihn ein Arbeitskollege am nächsten Morgen fand und befreite.

Er wurde stabil, aber stark unterkühlt in das Krankenhaus nach Eichstätt gebracht. An seinem Bus entstand ein Sachschaden von knapp 10.000 Euro.

Den polizeilichen Ermittlungen zu Folge, ist ein Fremdverschulden auszuschließen. Die Polizei vermutet einen "internistischen Notfall" als Ursache dafür, dass der 60-Jährige von der Straße abgekommen ist.

