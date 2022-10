Am Mittwoch (12. Oktober 2022), gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei Weißenburg zu einer Familienstreitigkeit gerufen. Ein offensichtlich angetrunkener 57-jähriger Weißenburger war auf seine 80-jährige Mutter losgegangen und hatte diese gewürgt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, Berichten der Polizei einen Wert von knapp zwei Promille.

Nachdem sich der Mann zunächst beruhigt hatte, wollten die Beamten seine Personalien feststellen, was dazu führte, dass er wild um sich schlagend die eingesetzte Polizeibeamtin am Arm packte und zudrückte. Daraufhin wurde er von den beiden Polizisten zu Boden gebracht und gefesselt. Anschließend durfte er sich in einer Zelle der PI Weißenburg beruhigen. Augenscheinliche Verletzungen erlitt bei dem Vorfall niemand.

