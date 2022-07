Am Dienstag (26. Juli 2022) kurz vor 16 Uhr kam es auf der Bundesstraße 2 in Fahrtrichtung Treuchtlingen zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten, zwei Leichtverletzen und einem Gesamtschaden von annähernd 20.000 Euro.

In ihrem Pressebericht von Dienstag (27. Juli 2022) schildert die Polizeiinspektion aus Weißenburg in Bayern den Unfallhergang: Ein 46-jähriger Treuchtlinger übersah, kurz nach der Anschlussstelle Augsburger Straße in Weißenburg einen Stau und fuhr mit seinem Pkw auf das stehende Fahrzeug einer 27-Jährigen.

Kettenreaktion auf B2: Drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt - Grund lag auf der Straße

Durch die Wucht beim Aufprall wurde das Auto der 27 Jahre alten Frau noch auf den davor stehenden Klein-Omnibus eines 38-jährigen Weißenburgers geschoben.

Die beiden Treuchtlinger wurden leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Grund für den Stau war eine auf der Fahrbahn liegende Kiste, die wohl von einem Lkw heruntergefallen war.

