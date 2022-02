Unbekannte haben in Haundorf Felder und Wiesen beschädigt

Dabei fuhren sie auf Motocross-Maschinen ohne Straßenzulassung

Die Polizei sucht nun nach Zeugen

Illegales Motocross-Rennen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen: Im Bereich von Oberhöhberg in Haundorf sind am vergangenen Sonntag (6.2.2022) mehrere Motorräder querfeldein über Felder und Wiesen gefahren. Dies berichtet die Polizeiinspektion Gunzenhausen in einer Pressemitteilung.

Bei den Motorrädern handelt es sich um Motocross-Maschinen ohne Kennzeichen, die in der Regel nur für Wettkämpfe in abgesperrten Arealen verwendet werden und keine Straßenzulassung besitzen. Am besagten Sonntag fuhren die Unbekannten rücksichtslos sowohl über Felder als auch Wiesen und beschädigten dabei die ausgelegte Saat.

Zudem wurde möglicherweise durch die lauten Motoren der Motocross-Maschinen das Wild in den umliegenden Wäldern aufgeschreckt. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung, um die Personalien der Motorradfahrer ermitteln zu können. Unter folgender Telefonnummer können die Beamten von der Polizeiinspektion Gunzenhausen erreicht werden: 09831/6788-0.

Vorschaubild: © unsplash.com/ Marcos Moraes (Symbolbild)