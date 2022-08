Große Heldentat im Freibad - junge Frauen ziehen Bub (4) aus Wasser und reanimieren ihn: Es sind Taten, die vergisst man nie. Als Betroffene*r oder als Lebensretter*in. Ein Vierjähriger verdankt zwei jungen Frauen sein Leben. Jetzt wird nach den Unbekannten gesucht, wie die zuständige Polizei aus Weißenburg schreibt.

Am Sonntag (14. August 2022) gegen 18.00 Uhr sahen zwei bisher unbekannte junge Frauen einen vierjährigen Jungen bewusstlos im Wasser des Entspannungsbeckens im Freibad Weißenburg treiben. Ohne zu zögern, zogen sie ihn aus dem Wasser und begannen mit der Reanimation, bis der Junge wieder zu Bewusstsein kam.

Lebensretterinnen gesucht: Frauen ziehen Bub (4) aus Pool und reanimieren ihn

Der Bub (4), der laut Polizei Weißenburg in Bayern nicht schwimmen konnte und auch keine Schwimmflügel trug, war wohl seiner Mutter in einem unbeobachteten Moment ausgebüxt und in den Pool gefallen.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Vierjährige anschließend in das Krankenhaus Neuburg geflogen. Die Frauen, die ihm vermutlich das Leben retteten, werden

gebeten, sich bei der Polizei in Weißenburg unter der Telefonnummer 09141/86 87-0 zu melden.