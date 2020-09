Verrückte Aktion an Deutschlands Tankstellen: Die Tankstellenkette "Jet" hat eine bundesweite Dankes-Aktion gestartet, die bereits für Verkehrschaos sorgte. An verschiedenen Filialen der Kette verschenkt "Jet" literweise Sprit. Am Mittwoch (23. September 2020) macht die Aktion in Franken Station.

An der "Jet"-Filiale in der Nürnberger Straße 53 im mittelfränkischen Weißenburg gibt es zwischen 13 und 14 Uhr 20 Liter Kraftstoff gratis. Um den Gratissprit abzustauben, muss man gar nicht viel machen. Einfach zur Tankstelle fahren, ein Teilnahmeformular mit Vor- und Nachnahmen ausfüllen und zwischen 13 und 14 Uhr tanken.

Wie lange geht die Aktion?

Gratis sind maximal 20 Liter - pro Auto ist nur eine Person ab 18 Jahren zur Teilnahme berechtigt. Die Teilnahme an sich ist kostenlos. Die Betankung erfolgt laut "Jet" durch einen Mitarbeiter an der Tankstelle.

Die Aktion findet vom 21. September bis zum 9. Oktober 2020 jeweils von Montag bis Freitag statt. Täglich nehmen fünf Tankstellenfilialen bundesweit an der Gratisaktion teil. Um welche Filialen es sich handelt, gibt "Jet" immer einen Tag vorher ab 14 Uhr auf der Homepage bekannt. Mit der Aktion will sich "Jet" für die Treue der Kunden bedanken. In der Vergangenheit hat die Aktion bereits zu Verkehrschaos geführt.

Die ausführlichen Teilnahmebedingungen können Sie an dieser Stelle noch einmal nachlesen.