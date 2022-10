Am Montag (24. Oktober) ist es in der Ortschaft Unterwurmbach im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen zu einer Familientragödie gekommen. Ein 52-jähriger Mann erstach nach einem eskalierten Streit seine 78-jährige Mutter. Dabei wurde er jedoch selbst lebensgefährlich verletzt.

Laut Angaben der Polizei lebten Sohn und Mutter gemeinsam in einem Einfamilienhaus in Unterwurmbach. Am frühen Montagabend geriet ein Streit zwischen den beiden außer Kontrolle, sodass sie sich gegenseitig mit Messern attackierten. Beide trugen dabei lebensgefährliche Verletzungen davon, an denen die 78-jährige Frau noch am Tatort erlag.

Streit zwischen Mutter und Sohn endet tödlich - Kripo ermittelt Hintergründe

Der 52-jährige Sohn schaffte es noch, bei den Nachbarn zu klingeln. Diese alarmierten gegen 17 Uhr schließlich die Polizei und die Rettungskräfte. Beamte und Sanitäter konnten bei der Mutter nur noch den Tod feststellen. Der Sohn wurde mit seinen erheblichen Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Über die Hintergründe der familiären Auseinandersetzung ist bisher noch nichts bekannt. In dem Fall hat die Kriminalpolizei Ansbach die Ermittlungen übernommen.