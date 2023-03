Ein Auffahrunfall ereignete sich am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 2 in Höhe der Abfahrt Weißenburg-Süd in Fahrtrichtung Treuchtlingen. Dies teilt die Polizei mit.

Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Treuchtlingen musste demnach aufgrund von stockendem Verkehr abbremsen. Ein dahinter fahrender 23-jähriger Motorradfahrer aus Augsburg erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Kradfahrer und brach sich vermutlich die Mittelhand. Er wurde vom BRK in das Krankenhaus nach Gunzenhausen gebracht. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 5000 Euro.

Vorschaubild: © fsHH/Pixabay