Am Montag (26. Oktober 2020) war ein 21-Jähriger von Reuth unter Neuhaus in Richtung Walting unterwegs. Bei einer Kreuzung nahm er einer 33-jährigen Pleinfelderin die Vorfahrt. Die beiden Autos kollidierten. Die Wucht des Aufpralls war dabei so stark, dass der Motor aus dem Van der Pleinfelder geschleudert wurde. Er flog 15 Meter weit.

Wie durch ein Wunder wurden beide Fahrer nur leicht verletzt. An den beiden Autos entstand allerdings ein Totalschaden von gesamt 70.000 Euro.