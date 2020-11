In Treuchtlingen hat sich am Dienstag (03. November 2020) ein Verkehrsunfall in der Luitpoldstraße ereignet. Ursache für den Unfall war eine Katze, die die Straße überquerte, wie die Polizeiinspektion Treuchtlingen berichtet.

Ein 36-jähriger Autofahrer wollte nach eigener Aussage ausweichen, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden SUV.

Katze quert Straße: 50.000 Euro Schaden

Beide Autos sind komplett Schrott. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.